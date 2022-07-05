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Шоу-бизнес
"Я очень хороша в постели": ненасытная Анна Asti готова заниматься этим сутки напролет

"Я очень хороша в постели": ненасытная Анна Asti готова заниматься этим сутки напролет

В гостях у шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио" Anna Asti презентовала свой первый сольный альбом и поделилась неожиданными откровениями.
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"Я обожаю спать. Это самый лучший отдых на свете. Даже есть такая фраза: "Да, я очень хороша в постели. Я могу спать сутками", вот это про меня. Ну а если честно, сейчас лучший отдых для меня – это работа. Я так хотела петь, выступать, чтобы у меня была сольная программа. Сейчас спать не хочется, сейчас хочется петь", – с улыбкой заявила Анна.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Сегодня все обсуждают дуэт Анна с Филиппом Киркоровым "Хобби", где певец выступает другом, защитником и опорой для девушки. Предыстория знакомства артистов началась раньше, чем произошли изменения в группе Artik & Asti. Однажды Станислав Юркин (муж певицы), спросил Анну, с кем бы та хотела спеть. В ответ он услышал имя любимого артиста – Филиппа Бедросовича.

Фото: пресс-служба "Авторадио"

"У нас состоялся домашний семейный ужин в гостях у Филиппа. Мы сидели часов пять, болтали. Я попросила у него совет, как поступить и когда лучше всего выпустить песню "Феникс", – вспоминает Аня. – В тот момент он очень поддержал меня. Он сказал: "Девочка моя, все супер, не торопись. Тебя никто не забудет. Подготовься и с нового года начни новую жизнь. В тебя верит очень много людей. Ты незабываемая, и у тебя уникальный голос".

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Фото: пресс-служба "Авторадио"
Автор: 5 июля 2022, 09:43
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