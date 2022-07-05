"Я очень хороша в постели": ненасытная Анна Asti готова заниматься этим сутки напролет

В гостях у шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио" Anna Asti презентовала свой первый сольный альбом и поделилась неожиданными откровениями.



"Я обожаю спать. Это самый лучший отдых на свете. Даже есть такая фраза: "Да, я очень хороша в постели. Я могу спать сутками", вот это про меня. Ну а если честно, сейчас лучший отдых для меня – это работа. Я так хотела петь, выступать, чтобы у меня была сольная программа. Сейчас спать не хочется, сейчас хочется петь", – с улыбкой заявила Анна.

Сегодня все обсуждают дуэт Анна с Филиппом Киркоровым "Хобби", где певец выступает другом, защитником и опорой для девушки. Предыстория знакомства артистов началась раньше, чем произошли изменения в группе Artik & Asti. Однажды Станислав Юркин (муж певицы), спросил Анну, с кем бы та хотела спеть. В ответ он услышал имя любимого артиста – Филиппа Бедросовича.

"У нас состоялся домашний семейный ужин в гостях у Филиппа. Мы сидели часов пять, болтали. Я попросила у него совет, как поступить и когда лучше всего выпустить песню "Феникс", – вспоминает Аня. – В тот момент он очень поддержал меня. Он сказал: "Девочка моя, все супер, не торопись. Тебя никто не забудет. Подготовься и с нового года начни новую жизнь. В тебя верит очень много людей. Ты незабываемая, и у тебя уникальный голос".