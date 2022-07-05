Сообщили о смерти утром: Высоцкая и Арзамасова скорбят вместе с поклонниками 49-летней Гриневой

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – говорил Воланд в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Большинство из нас искренне верит в то, что смерть где-то там, далеко, и у нас еще вся жизнь впереди. Но это не так. Мы можем закончить свое существование в любой момент,



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