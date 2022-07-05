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Шоу-бизнес
Сообщили о смерти утром: Высоцкая и Арзамасова скорбят вместе с поклонниками 49-летней Гриневой

Сообщили о смерти утром: Высоцкая и Арзамасова скорбят вместе с поклонниками 49-летней Гриневой

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – говорил Воланд в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Большинство из нас искренне верит в то, что смерть где-то там, далеко, и у нас еще вся жизнь впереди. Но это не так. Мы можем закончить свое существование в любой момент,
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Поклонники актрисы театра и кино Ирины Гриневой плачут. На ее странице в социальной сети появилось скорбное сообщение.

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"Сегодня утром умер мой папа. Мы вместе жили всего пять лет, потом моя мама увезла меня на поезде в другую жизнь. Я помню, как папа бежал за поездом, а я плакала. Я была папина дочка. И за пять лет я хорошо усвоила, каким должен быть отец и настоящий мужчина, и что такое быть любимой", – написала артистка.

Родители расстались, когда девочка была еще маленькая. Поэтому будущую звезду воспитывали мама и бабушка. "Больше я никого не смогла назвать папой. У кого был плохой отец, обычно не верят в Бога. Или для них Бог очень плох. Отец — это проекция Бога. Для меня слово отец — это любовь. Спасибо тебе за это. И всегда была твоей маленькой девочкой. Сегодня я окончательно повзрослела. Упокой Господи в селениях своих моего папу", – плачет 49-летняя артистка.

Одними из первых соболезнования актрисе выразили ее коллеги – Юлия Высоцкая и Елизавета Арзамсова. Они скорбят вместе с поклонниками Ирины Гриневой.

Уже нет на свете ни ее бабушки, ни мамы. "Моя мама погибла. У нее остановилось сердце, когда она шла по улице. Если бы ей сразу помогли, то маму можно было спасти. Она всегда говорила, что не будет старухой, что останется молодой и красивой", – рассказывала позже Ирина.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2022, 07:52
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