Сообщили о смерти утром: Высоцкая и Арзамасова скорбят вместе с поклонниками 49-летней Гриневой

Поклонники актрисы театра и кино Ирины Гриневой плачут. На ее странице в социальной сети появилось скорбное сообщение.
"Сегодня утром умер мой папа. Мы вместе жили всего пять лет, потом моя мама увезла меня на поезде в другую жизнь. Я помню, как папа бежал за поездом, а я плакала. Я была папина дочка. И за пять лет я хорошо усвоила, каким должен быть отец и настоящий мужчина, и что такое быть любимой", – написала артистка.
Родители расстались, когда девочка была еще маленькая. Поэтому будущую звезду воспитывали мама и бабушка. "Больше я никого не смогла назвать папой. У кого был плохой отец, обычно не верят в Бога. Или для них Бог очень плох. Отец — это проекция Бога. Для меня слово отец — это любовь. Спасибо тебе за это. И всегда была твоей маленькой девочкой. Сегодня я окончательно повзрослела. Упокой Господи в селениях своих моего папу", – плачет 49-летняя артистка.
Одними из первых соболезнования актрисе выразили ее коллеги – Юлия Высоцкая и Елизавета Арзамсова. Они скорбят вместе с поклонниками Ирины Гриневой.
Уже нет на свете ни ее бабушки, ни мамы. "Моя мама погибла. У нее остановилось сердце, когда она шла по улице. Если бы ей сразу помогли, то маму можно было спасти. Она всегда говорила, что не будет старухой, что останется молодой и красивой", – рассказывала позже Ирина.