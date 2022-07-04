Престарелому отцу Киркорова дали под зад: В самое пекло

Присутствие 90-летнего отца Филиппа Киркорова на конкурсе красоты возмутило народ.

Накануне был важный день для мира моды – столетие именитого модельера Пьера Кардена. Люди, так или иначе причастные к модельному бизнесу, почтили память дизайнера. Например, в столице России чествовали Кардена на конкурсе красоты World Beauty. Об этом сообщил в своем микроблоге Александр Васильев.

Ведущему шоу "Модный приговор" даже преподнесли медаль за заслуги в области искусства, на которой был изображен великий модельер. Кстати, важное мероприятие посетили еще Вячеслав Зайцев и Бедрос Киркоров. Присутствие последнего сильно возмутило россиян. Многие даже заявили, что он здесь не к месту, так как к моде не имеет отношения.

Поклонники кутюрье возмутились тому, что родителя короля эстрады причислили к законодателям моды. Народ разразился гневными комментариями, дав престарелому отцу Киркорова под зад. "При чем здесь Киркоров? Он много сделал для мировой моды, как вы?", "Бедрос совсем не к месту", "Господин Киркоров в этой компании как словно мимо проходил", "А папаша Киркоров тоже кутюрье?", "Отец Киркорова перепутал мероприятия?", "О Бедросе, видимо, сказать больше нечего, кроме того, что он отец певца. Он там каким боком вообще?", "Дедушка Киркоров – в самое пекло модников – в качестве кого?", – написали пользователя сети.