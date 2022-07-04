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Шоу-бизнес
"Переступил и пошел дальше": Вскрылась подлость сосущего из Пугачевой кровь Галкина

"Переступил и пошел дальше": Вскрылась подлость сосущего из Пугачевой кровь Галкина

Известный продюсер рассказал об омерзительном поступке Максима Галкина.
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Вот уже несколько месяцев семейство Аллы Пугачевой наслаждается пребыванием в Израиле. Если Максим Галкин, оказавшись на чужбине, начал отрыто высказывать свою политическую позицию, то его супруга пока что воздерживается от комментариев. В России же произошел раскол: кто-то критикует Примадонну за отъезд, кто-то же заступается за народную артистку. Свое мнение решил высказать Александр Герасимов.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Продюсер дал интервью, в котором выразил слова поддержки вокалистки. По его мнению, Алла Борисовна правильно поступила, не став комментировать политическую ситуацию в мире. Мужчина считает, что нельзя травить певицу, поскольку она не сделала ничего предрассудительного. Более того, Герасимов считает, что Пугачеву нужно считать "гражданином мира", а потому она имеет право уезжать в другие страны. "Если уехала, значит сложилась ситуация", – подытожил он.

Александр считает, что это молодой супруг забрал Пугачеву на чужбину, вынудив покинуть родной дом. Кстати, к Максиму Галкину продюсер настроен не самым лучшим образом. Он убежден, что юморист нашел свою выгоду в союзе с вокалисткой и вообще в последнее время вел себя непорядочно.

Так, мужчина рассказал о его подлом поступке. Он вспомнил, как супруг Примадонны в свое время некрасиво поступил с Михаилом Задорновым, который помог ему приобрести популярность и пробиться на сцену. "Галкин через него переступил и пошел дальше", – сетует продюсер, вспоминая, как молодой комик внезапно отказался от работы с Михаилом, вынудив коллегу искать ему замену.

Кстати, Герасимов не исключает, что Галкин может и Пугачеву подставить, намекнув, что юморист сосет кровь из своей престарелой жены, которая по факту дала ему все, что тот имеет. Так, он заявил, что десять раз бы подумал на ее месте. Продюсера также возмущает, что Максим совершенно спокойно говорит о своей знаменитой жене, хотя должен по идее молиться на нее.

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Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2022, 15:49 Источник: PROзвезд • Требует проверки
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