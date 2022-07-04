"До последнего надеялась": Сраженная тяжелой болезнью Валерия отменила концерты

Поклонники Валерии, собиравшиеся посетить ее концерты, опечалены новостью – выступлений не будет. Певица была вынуждена отменить концерты сразу в нескольких городах России. Причиной тому стал злосчастный коронавирус.
Тяжелая болезнь сразила звезду во второй раз и дала осложнения. Несмотря на то, что чувствует себя супруга Иосифа Пригожина неплохо, она не может выступать. По ее словам, ее мучает кашель, мешающий петь. "До последнего надеялась в срок восстановиться", – говорит она. Женщина отметила, что никогда не прибегала к помощи фонограммы, поэтому изменять своим принципам не будет.
При этом Валерия не бросает работу, а отмененные концерты будут перенесены на осень. Фанатам артистки не придется заново покупать билеты, так как они останутся действительными.
Напомним, ранее с артисткой случился другой не менее неприятный случай. Так, вовремя съемок звезда рухнула на пол прямо у всех на глазах. К счастью, певица отделалась ушибами. Несмотря на это, поклонники всерьез начали переживать за здоровье женщины. Некоторые пользователи Сети даже начали советовать Валерии взять паузу в работе и немного отдохнуть.