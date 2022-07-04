"Не препятствует молодому мужу ходить "налево": Кравец о сексуальных утехах Пугачевой и Галкина

"Мы все знаем имена престарелых артистов, которое женятся на молоденьких, – уверяет Кравец. – Так вот, эти молодые, как правило, ходят налево, потому что физиологическое желание секса никто не отменял, а у старших партнеров с годами угасают либидо и сексуальная сила".
"Я не исключаю того, что у 73-летней Аллы Пугачевой и 46-летнего Максима Галкина отношения тоже открытые, – продолжает Кравец. – Все-таки, когда Максим только появился на свет, Алла Борисовна уже успела побывать в браке, родить дочь, снова выйти замуж. Соответственно, и сексуальная энергия стала в ней раньше угасать. Поэтому допускаю, что она не препятствует пятому молодому мужу ходить "налево".
При этом сам юморист божится, что с давно ставшей бабушкой певицей он в постели счастлив: "Кроме, что называется, цифр в паспорте, в нашем с Аллой союзе нет ничего, что бы отличалось от жизни двух молодых людей, людей одного возраста, которые живут вместе, – сообщил Максим – Врачи Алле говорят, что у нее организм молодой, по показателям того-сего она гораздо моложе своего возраста. И она действительно не теряет сексуальную притягательность с годами".