"Такой смелый и острый": униженная Собчак осадила плюнувшего в нее известного комика

На одном из своих недавних концертов известный комик Нурлан Сабуров публично оскорбил Ксению Собчак, буквально плюнув в нее обидными словами. Юморист не сдерживал себя в выражениях и даже назвал журналистку "лошадью". После того, как кадры с оскорбительными словами разошлись по Сети, униженная телеведущая поспешила публично отреагировать.
В своем телеграм-канале Ксения Собчак опубликовала тот самый скандальный фрагмент выступления комика и резко его осадила. При этом журналистка не стала прибегать к неупотребительной лексике, а поступила мудрее. Она просто напомнила, что шутка про лошадь давно устарела – ей уже столько же лет, сколько всем надоевшим анекдотам про тещу.
Что касается самого юмориста, то ему Собчак посоветовала столь же смело высказываться по поводу по-настоящему важных событий вместо того, чтобы трогать ее внешность.
"Ты такой смелый и "острый", а как про главное, так "у меня ипотека"," – ехидно заметила блондинка.
Жену Богомолова уже поддержали некоторые звездные коллеги, посчитавшие, что поведение комика вышло за все допустимые рамки.
Напомним, что Собчак уже прежде высказывалась о Сабурове. Как писали "Дни.ру" ранее, журналистка позволила себе критику одного из выпусков шоу с участием комика. Предположительно, именно после этого юморист решился прилюдно унизить Ксению Собчак.