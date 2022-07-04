"Сами в руки ползут": 55-летний Киркоров не может удержаться от ночных шалостей

Раньше королю отечественной поп-музыки для свежего вида было достаточно иногда воспользоваться кремом для лица. Теперь же артисту приходится регулярно посещать косметолога и пробовать на себе различные процедуры. Филипп Киркоров уверен, что в 55 лет без этого уже никуда, поэтому приходится идти на небольшие жертвы ради красоты.
Что касается фигуры, то и здесь необходимо работать над собой. Какое-то время назад артист сильно похудел и с тех пор изо всех сил старается вновь не набрать вес. Чтобы не поправиться, Киркоров старается вести здоровый образ жизни, хорошо спать и не практиковать вредных привычек. Вот только от ночных шалостей у холодильника, которые мешают хорошему сну, мужчина не всегда может удержаться – об этом сообщил Пятый канал.
"Лето наступило, и ночные шалости – они просто сами в руки ползут," – откровенно рассказал исполнитель.
Киркоров не скрывает, что сидеть на диете ему тяжело. Артист очень любит вкусно поесть, особенно такую простую и сытную русскую пищу, как вареники с самыми разными начинками. Одним из сдерживающих факторов здесь являются роскошные концертные костюмы, на которые потрачены огромные деньги и из которых легко вырасти, если часто подходить к холодильнику.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как любвеобильный Филипп Киркоров на дне рождения сына уединился с бородатым красавцем.