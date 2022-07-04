Дряблая кожа и пустое декольте: разодевшаяся Собчак распугала народ

Ксения Собчак в свои 40 лет старательно следит за своей внешностью.

Как и все остальные женщины журналистка хочет долго оставаться молодой и красивой. Однако, какие бы усилия ни были для этого приложены, всегда найдутся те, кто заметит и подчеркнет изъяны. Так, только сегодня Ксения Собчак поделилась в своих соцсетях собственным свежим фото в ярком образе и ее тут же жестко раскритиковали.

Блондинка опубликовала снимок, на котором она запечатлена в роскошном красном платье в стиле ретро. Внимательные пользователи тут же заметили дряблую кожу на голых коленях и пустое декольте звезды.

Довольно смелый образ разодевшейся для какого-то мероприятия журналистки просто распугал неискушенный народ. Кто-то из фолловеров также заметил, что Ксения Собчак изо всех сил старается быть похожей на Ренату Литвинову, но ей это не идет.

"В вас нет индивидуальности", "Не пугайте людей своими образами", "Немой крик ужаса" – написали перепуганные фолловеры.

Впрочем, Ксении Собчак давно не привыкать к нападкам хейтеров на ее внешность. Недовольные находятся чуть ли не под каждым новым снимком звезды: одних не устраивает челюсть, других – кожа, третьих – грудь или еще что-нибудь. Журналистка предпочитает не вступать в пустые дискуссии со злостными комментаторами, но сама вполне может поиронизировать над собой. Совсем недавно "Дни.ру" рассказывали о том, как Ксению Собчак прилюдно унизил кумир миллионов.