Чтобы у твоей могилы люди тоже улыбались: Заворотнюк со стаканом призывно отклячилась у места скорби

1 (13) марта 1881 года на набережной Екатерининского (ныне – Грибоедова) канала Петербурга в результате нападения террориста из революционной организации "Народная воля" был смертельно ранен император Александр II. Уже через день на чрезвычайном заседании Городская дума просила вступившего на трон императора Александра III "разрешить городскому общественному управлению возвести… на средства города часовню или памятник".
Страшное место убийства царя-освободителя стало в стране особенно почитаемым, сакральным. На протяжении двух лет здесь стояла небольшая мемориальная часовня, всегда утопавшая в живых цветах. А в марте 1883 года началось строительство храма-памятника – собора Вознесения Христова на Крови (в простонародии – храм Спаса-на-Крови).В его западной стороне есть святыня – сень над участком мостовой, где был смертельно ранен император. Это идейное средоточие храма Спаса-на–Крови, куда, как к алтарю продолжают на поклон приходить люди.
А дочь Заворотнюк, вряд ли знающая историю родной страны, поскольку училась в Америке, позирует на фоне этого места горя и скорби со стаканом в руке, в призывной развратной позе. "Солнышко светит, легкий морской бриз обдувает лицо", – радуется в социальной сети Анюта, снятая возле места страшной трагедии. Ничего святого! Так и хочется пожелать улыбающейся кокетке Заворотнюк: чтобы на фоне вашей могилы так же счастливо улыбались благодарные люди.