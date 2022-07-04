Чтобы у твоей могилы люди тоже улыбались: Заворотнюк со стаканом призывно отклячилась у места скорби

Рак пожирает актрису Анастасию Заворотнюк уже почти три года. А ее старшая дочь Анна в это тяжелое для семьи время живет на всю катушку. Интересные поездки, новые платья, вкусная еда – мнящая себя великим блогером наследница звезды про все это сообщает подписчикам регулярно и с удовольствием. Хотя лучше бы занялась самообразованием, чтобы не попадать в совсем уж дикие ситуации, как в этот раз.

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