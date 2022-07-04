"Хреновенько мне что-то": Шатунов жаловался на здоровье за несколько дней до смерти

Многочисленные поклонники солиста "Ласкового мая" до сих пор не могут до конца поверить в случившееся и продолжают со слезами на глазах и болью в сердце говорить о своем покойном кумире. Спустя девять дней после смерти артиста его друзья, коллеги и просто почитатели таланта собрались в студии программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1", чтобы отдать дань памяти легендарному музыканту.
Появился в студии и основатель группы "Ласковый май" – Сергей Кузнецов. Мужчина в течение долгих лет тесно дружил и работал с Юрием, поэтому смерть исполнителя стала для него огромным личным горем. В эфире Кузнецов рассказал о своем последнем разговоре с подопечным. Оказалось, что певец жаловался на здоровье еще за несколько дней до смерти.
"Кузя, хреновенько мне что-то, бронхит…" – вспомнил слова солиста основатель группы.
Шатунов всегда пел живьем, поэтому работать в таком состоянии ему было нелегко. Однако в том разговоре он заверил Кузнецова, что как-то справится, отработает. После концерта музыкант перезвонил и сообщил, что чувствует себя нормально. Никто тогда не мог даже подумать, что совсем скоро 48-летнего музыканта не станет. Напомним, он ушел из жизни очень неожиданно – в результате обширного инфаркта.
Ранее стало известно о том, что после смерти Юрия Шатунова на больничную койку попала его безутешная вдова.