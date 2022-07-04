"И как теперь уснуть?": 58-летняя Лолита показала тату на обнаженном теле

Накануне ночью 58-летняя певица вышла на связь с поклонниками из своей постели. Перед тем, как отойти ко сну, Лолита Милявская в своем телеграм-канале решила пожелать всем спокойной ночи, а заодно и похвастаться новыми татуировками на обнаженном теле, слегка прикрытом простынкой.
Блеснув довольно крупными тату на руке и шее, невероятно довольная Лолита призналась, что это всего лишь переводные картинки. Звезда боится боли и не хочет портить тело настоящими татуировками. Временные для нее – лучший вариант. Именно такие она нашла в Болгарии, чему очень рада. Таких татушек хватит на неделю, а потом понадобится лишь мочалка, чтобы привести тело в прежний вид.
Поклонники очаровательной Милявской живо отреагировали на ее временное преображение. Одни стали делиться своим опытом ношения таких татуировок, другие же просто завалили соблазнительную артистку комплиментами.
"И как теперь уснуть?", "Ну прелесть", "Как всегда великолепная и на позитиве!", "Великолепная!!!", "Прекрасна как всегда" – написали восхищенные фанаты.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Лолита Милявская юркнула за бугор вслед за Аллой Пугачевой. Несколько недель певица провела в солнечной Болгарии, куда отправилась вслед за своей семьей.