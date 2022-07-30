Шок! 44-летняя Толкалина вывалила голую грудь посреди улицы

Любовь Толкалина предстала перед публикой, оголив грудь.

Любовь Толкалина – успешная актриса. Она активно снимается в кино, ходит на светские мероприятия и развивает социальные сети, где делится с поклонниками эффектными кадрами. Яркая внешность женщины нравится как зрителю, так и культурным деятелям, которые нередко приглашают ее принять участие в стильных фотосессиях. Накануне звезда поделилась одной из творческих работ.

Артистка опубликовала в сторис микроблога публикацию одного фотографа, для объектива которого она, по всей видимости, позировала накануне. Снимок получился весьма провокационным и вызывающим. Он буквально повергает в шок!

На нем 44-летняя Толкалина вывалила голую грудь посреди улицы, а если говорить точнее, то посреди поля. Женщина опустила голову, тем самым закрыв волосами лицо. Возможно, чтобы снимок не получился чересчур откровенным, актриса не стала оголяться полностью. Так, оставив открытым верх тела, артистка надела длинную юбку. Кстати, видимо, по этой же причине соски звезды кино фотограф закрыл черной полоской.

Пользователи Сети были в восторге от фотографии. "Обожаю", "Слишком роскошно", "Великолепно! Это искусство", – написали ошеломленные красотой звезды и талантом фотографа подписчики.