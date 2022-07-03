Бьющаяся в агонии мать Гогена звала сына на смертном одре: Любимый мой мальчик

Накануне скончалась мать Гогена Солнцева. После перенесенного коронавируса у женщины возникли осложнения, из-за которых ее пришлось госпитализировать. В больнице Людмиле Кравцовой отрезали ногу, так как у нее возникли проблемы с сосудами. Последние дни родительница шоумена провела в реанимации, где и скончалась в окружении не близких, а чужих людей – врачей.
О последних днях женщины рассказала журналистам экс-супруга Гогена Екатерина Терешкович. Пенсионерка близко общалась с Кравцовой, а потому именно она справлялась о ее состоянии, пока та еще была жива. Бывшая жена Солнцева рассказала, что перед смертью Людмила звала сына. "Илюша, любимый мой мальчик", – шептала она. Также Терешкович поведала, что последние часы жизни она буквально провела в агонии. Так, женщина страдала, у нее не спадала высокая температура.
Кстати, именно Екатерина рассказала бывшему супругу о кончине родительницы. По ее словам, сначала от Солнцева посыпались оскорбления, но потом он успокоился и даже всплакнул.
Кстати, сам Гоген, по всей видимости, не успел проститься с матерью. По словам Терешкович, он был на курорте, когда Кравцову госпитализировали. Однако, по слухам, даже тот факт, что родственница в реанимации, не заставил его вернуться.