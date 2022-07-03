"Как же дико": Молодая жена Петросяна превратилась в старушку

Евгений Петросян не так давно развелся с Еленой Степаненко и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Несмотря на то, что женщине всего лишь тридцать три года, ведет она себя на все шестьдесят. Так, она предпочитает старомодную одежду и аксессуары откровенным нарядам. Свободное время она проводит в театрах и музеях, а не в ночных клубах и барах.
Стоит отметить, что даже рекламу с микроблоге Татьяна публикует соответствующую. Так, недавно она рассказала фолловерам о хирурге, который делал ей операцию на вены. Возникает ощущение, будто с 76-летним юмористом его молодая жена сама превратилась в старушку, ее как будто покидают силы.
Накануне Брухунова решила все-таки внести долю активности в жизнь и отправилась кататься на велосипеде. Стоит отметить, что "железного коня" она выбрала не современной модели, а в ретро стиле. Утомившись, она решила присесть отдохнуть и тут же начала, словно пенсионерка, хаять молодежь.
Так, она заявила в микроблоге, что встретила молодую пару, которая решила заказать фотосессию. Возможно, молодые люди хотели поделиться любовными снимками в социальных сетях. "Как же это дико", – по-старушечьи отметила супруга Петросяна.