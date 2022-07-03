Надавили на больное: загнанная в угол Асмус призналась через мучения

Кристина Асмус пользуется спросом в киноиндустрии после скандального "Текста". Только в этом году с Асмус выходит сразу несколько проектов. Среди них "Хочу замуж", "Люся", "Своя война" и "Булки"
Последний из данного списка фильм актриса представила вместе с командой, участвовавшей в производстве комедии.
Авторы заявили, что картина получилась "народно" и "понятной" каждому зрителю в зале. Это выгодно отличает работу от ушедших с рынка голливудских блокбастеров, где, как утверждают мастера своего дела, превалируют идеальные люди с неправдоподобными диалогами.
Стоит отметить, что на презентации речь шла не только об аспектах киноискусства. Асмус буквально загнали в угол неудобным вопросом.
Была затронута семейная тема, в частности, Кристине пришлось отвечать на вопрос о взаимоотношениях с родителями. "Тема про родителей – моя больная. Я много раз говорила об этом, хоть и не в подробностях. Вся жизнь моя и моя профессия – это про доказать что-то им и всем людям, которые в меня не верили", — цитирует знаменитость сайт "Комсомольская правда".
Асмус отметила, что она работает не покладая рук у нее это получается. Артистка добавила, что после "Интернов" категорически отказывалась от ролей миловидных девочек. Ей хотелось расширить спектр характеров персонажей, которых она сможет убедительно сыграть.