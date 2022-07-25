"Не был гением": Гниющего в земле Кобзона жестко распнули

В Сети возник пламенный спор насчет гениальности Иосифа Кобзона и Владимира Высоцкого.

Владимир Высоцкий был чуть ли не самым известным артистом советской эпохи. Слава пришла к нему в шестидесятых: он начал не только гастролировать, исполняя собственные песни, но и играть в театре, сниматься в кино. С особой силой о музыканте заговорили после того, как он закрутил роман с иностранной актрисой Мариной Влади, о встрече с которой тайно мечтал, пожалуй, каждый советский мужчина.

Пиком творческой деятельности Высоцкого стало его участие в съемках фильма "Место встречи изменить нельзя". Его даже наградили Госпремией Советского Союза. К сожалению, наградили артиста только посмертно. Так, в 1980 году певец умер от остановки сердца.

Высказался о творчестве Владимира Высоцкого Станислав Садальский. По его словам, по заслугам оценить масштаб личности артиста он смог только после его кончины. "Каждая эпоха имеет своих гениев", – говорит он. Актер также вспомнил слова родителя Высоцкого, которые она сказал на его похоронах. "Его ценил сам Кобзон", – заявил он.

Публикация Садальского стала поводом для рассуждений о таланте Высоцкого и Кобзона. По мнению многих подписчиков, первый был истинным гением, а второй смог монетизировать свой талант. "Не считаю Кобзона гением. Эпохой – да. Глыбищей – да. Но как певца – нет", " Похвала Кобзона – скорей, антиреклама. Не видел ни одного коллекционера, собирающего пластинки Кобзона, а ведь у него три тысячи релизов, включая компиляции", – жестко распнули артиста пользователи Сети.

Кто-то же посчитал, что рассуждать об этом бессмысленно, ведь и Иосиф Кобзон, и Владимир Высоцкий покинули этот мир и гниют в земле. Умер и отец певца, который и произнес фразу, ставшую причиной споров. "Уже ни папы,ни высоцкого….", – написал один из подписчиков.