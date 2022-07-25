Лопырева испытывает страшные муки: Медики и капельницы

В жизни Виктории Лопыревой началась черная полоса. Блондинке даже пришлось обратиться к медикам.

Как оказалось, в жизни Виктории Лопыревой не все так гладко. Модель призналась, что переживает страшные муки. По возвращении в Россию ее настиг эмоциональный упадок, который сильно сказался на ее здоровье. По словам блондинки, она испытывала нехватку воздуха, из-за чего даже обратилась к медикам. Благодаря капельницам, которые ей назначили, удалось избавиться от острых симптомов.

Виктория заявляет, что не хочет показывать свою слабость, поэтому всегда старается не говорить окружающим о своих проблемах. Однако этот раз стал исключением. Лопыревой было настолько плохо, что она просто не смогла молчать. Причем ее боль заметили не только родные, но и знакомые. Чтобы справиться с переживаниями, Виктории пришлось принять свою боль. "Стали происходить чудеса", – отмечает блондинка, рассказывая о попытках разрешить свои проблемы.

Также модель намекнула, что ее переживания были связаны с проблемами в личной жизни. Так, она посоветовала поклонникам не возвращаться туда, где были счастливы. Пользователи Сети предполагают, что случившееся связано с ее мужем. Говорят, что молодые люди давно расстались, но стараются сохранить общение ради сына.