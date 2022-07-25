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Шоу-бизнес
Лопырева испытывает страшные муки: Медики и капельницы

Лопырева испытывает страшные муки: Медики и капельницы

В жизни Виктории Лопыревой началась черная полоса. Блондинке даже пришлось обратиться к медикам.
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Как оказалось, в жизни Виктории Лопыревой не все так гладко. Модель призналась, что переживает страшные муки. По возвращении в Россию ее настиг эмоциональный упадок, который сильно сказался на ее здоровье. По словам блондинки, она испытывала нехватку воздуха, из-за чего даже обратилась к медикам. Благодаря капельницам, которые ей назначили, удалось избавиться от острых симптомов.

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 Виктория Петровна Лопырева

Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

Виктория заявляет, что не хочет показывать свою слабость, поэтому всегда старается не говорить окружающим о своих проблемах. Однако этот раз стал исключением. Лопыревой было настолько плохо, что она просто не смогла молчать. Причем ее боль заметили не только родные, но и знакомые. Чтобы справиться с переживаниями, Виктории пришлось принять свою боль. "Стали происходить чудеса", – отмечает блондинка, рассказывая о попытках разрешить свои проблемы.

Также модель намекнула, что ее переживания были связаны с проблемами в личной жизни. Так, она посоветовала поклонникам не возвращаться туда, где были счастливы. Пользователи Сети предполагают, что случившееся связано с ее мужем. Говорят, что молодые люди давно расстались, но стараются сохранить общение ради сына.

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Виктория Лопырева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 июля 2022, 12:17 Источник: "7Дней.ру" • Требует проверки
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