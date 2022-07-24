"Мечтаю попробовать": Взмокшая звезда "Уральских пельменей" довела народ до предела

Звезда "Уральских пельменей", оголившись, красуется перед камерой.

Илана Юрьева – покорительница людских сердец. Звезду "Уральских пельменей" обожают как за талант и юмор, так и за красоту. На микроблог женщина подписаны сотни тысяч человек, которые внимательно следят за ее жизнью.

Чтобы радовать своих фанатов артистка часто балует их яркими и красивыми кадрами. Так, она нередко общается в подписчиками в весьма необычном виде – завернувшись в полотенце, оголив плечи и длинные ноги. Такой внешний вид звезды уж очень нравится ее поклонникам.

Накануне Юрьева выложила очередной ролик из ванной комнаты. На нем она, только вышедшая из душа, объясняет фолловерам, как правильно ухаживать за шевелюрой. Взмокшая после банных процедур она красовалась перед камерой, треся длинными волосами. Также она прорекламировала маску, благодаря которой ее волосам удается сохранять столь шикарный вид.

При этом она даже проявила акт невиданной щедрости и предложила разыграть несколько косметических средств среди подписчиков. Этим она довела народ до предела: фанаты Юрьевой принялись писать в комментариях, как сильно ни хотят выиграть чудо-маску. "Мечтаю попробовать", – написал один их фолловеров.