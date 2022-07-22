"Кокосы выпадут": вывалившая из купальника голую грудь Штурм вызвала оторопь

56-летняя Наталья Штурм не отличается стеснительностью.

Знаменитость является обладательницей пышных форм, которые не считает нужным скрывать от любопытных глаз. Накануне раскрепощенная певица в своих соцсетях в очередной раз похвасталась фигурой. На этот раз Наталья Штурм снялась в бикини.

Женщина надела довольно откровенный купальник, из которого вывалилась почти половина голой груди. У подписчиков Штурм такой вид вызвал оторопь. Людям показалось, что певица надела бикини маленького размера или же просто слишком сильно завязала тесемки. Фолловеры поспешили дать советы звезде, чтобы та не позорилась на пляже.

"Попробуйте ослабить завязки купальника на шее, чтобы чашки встали на свои места", "Бикини как бы маловато будет", "От верхней детали толку никакого", "Кокосы выпадут" – написали оторопевшие фолловеры.



Кто-то из женщин заметил, что Штурм специально провоцирует мужчин такими снимками, мол только они и пишут восторженные отзывы, но неправильно подобранное белье портит любую фигуру.

В ответе одному из подписчиков Штурм призналась, что специально носит купальник в таком виде, то есть грудь вывалилась совсем не случайно. Судя по всему, звезда в восторге от самой себя, а негативные комментарии ее не интересуют.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Наталью Штурм раздраконили мужики с торчащими концами.