Трупу с трудом расцепили окоченевшие руки: жуткие кадры из гроба довезенного до Камеруна Нарцисса

Изначально панихида по выпускнику "Фабрики звезд" планировалась в Москве еще 25 июня, но из-за семейных разногласий между матерью покойного и бывшей женой тогда двери в траурный зал так и не были открыты. Мол, мать хотела, чтобы Пьер наше свое последнее пристанище на родной земле, в фамильном склепе, а бывшая жена настаивала на похоронах в Москве.
Потом прощание было перенесено на 28 июня. Но помешалась бюрократическая волокита – в морге заявили, что тело может быть выдано только родственникам, которые в Кении, но никак не бывшей жене. При помощи посольства пришлось утрясать этот момент. А мать и сестра Нарцисса в это время искали по родным и знакомым 700 тысяч рублей, что цинковый гроб с Пьером отправить на родину в Африку.
Следующей датой прощания было назначено 30 июня. Слава Богу, все состоялось. Тело "шоколадного зайца" положили в дорогой белоснежный двухдверный гроб за 200 тысяч. После панихиды уже в герметичном цинковом гробу труп отправили самолетом на родину в Африку – мать настояла на похоронах в фамильном склепе с дядями и отцом.
Но там традиции похорон отличаются от русских. Мать переложила сына в простой деревянный гроб, как принято в этой африканской стране. Кепку, в которой певец был во время прощания в Москве, сняли, а сложенные на груди окостеневшие руки с трудом удалось расцепить, чтобы уложить вдоль тела покойного, как заведено в Камеруне.
"В результате понижения температуры тела подкожный жир застывает, становится более плотным, эластичность кожи и подкожной клетчатки уменьшается, в мышцах накапливается молочная кислота ,– пояснил "Дни.ру" патологоанатом. – Это так называемое трупное окоченение. Оно появляется через 2—5 часов после смерти и обычно к концу суток или несколько ранее захватывает всю мускулатуру".
Стоит пояснить, что на Руси всем крещенным умершим руки кладутся так, чтобы правая рука лежала на левой, что символизирует веру в Распятие Христа. В руку покойника вкладывают крест или икону, иногда на грудь умершего кладут образ святого. А в Камеруне хоронят с вытянутыми вдоль тела руками. И похороны там растягиваются на несколько дней, а то и недель, поскольку африканцы убеждены: если тело сразу предали земле, значит, ему не выказали должного уважения.