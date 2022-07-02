Трупу с трудом расцепили окоченевшие руки: жуткие кадры из гроба довезенного до Камеруна Нарцисса

Пьер Нарцисс умер еще вечером 21 июня. Но упокоилось его бренное тело только сегодня, спустя 11 дней, в фамильном склепе в Камеруне. Африканские родственники показали, как сейчас выглядит несчастный покойник. Эксклюзивными кадрами с "Дни.ру" поделился продюсер Сергей Дворцов.



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