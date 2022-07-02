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Шоу-бизнес
Бывший муж пошел по стопам гниющей на кладбище Началовой: Кара покойницы?

Бывший муж пошел по стопам гниющей на кладбище Началовой: Кара покойницы?

Бывший муж Юлии Началовой переживает нелегкие времена.
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Несколько лет назад вся Россия была поражена страшным известием – скончалась Юлия Началова. Народ не мог понять, как так произошло, ведь певица была молода и красива. Теперь же она гниет на кладбище, а ведь могла бы наслаждаться земными радостями. Стоит отметить, что до смерти артистки никто даже не задумывался, что в ее жизни есть какие-то проблемы. Однако, как позже выяснилось, они были.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Дело в том, что в мире шоу-бизнеса Началова была не так востребована, как этого бы хотелось. Так, она вовсе не купалась в деньгах и жила преимущественно на алименты бывшего мужа. Очевидно, что столь скромный бюджет не позволял звезде жить на широкую ногу, возможно, поэтому женщина и не проходила необходимые ей медицинские обследования. Известно, что незадолго до кончины Юлия испытывала огромный стресс, поскольку погрязла в долгах.

А недавно оказалось, что по стопам артистки пошел и Евгений Алдонин – экс-супруг певицы, от которого она родила дочь. Так, спортсмен сейчас тоже переживает нелегкие времена – у футболиста проблемы с финансами. Неужели это кара покойницы? Ведь после ее гибели народ поговаривал, что настигшее ее горе – это некое проклятие. Складывается ощущение, что оно настигает теперь ее близких.

Еще в 2014 году Алдонин стал жертвой мошенников, которые кинули его на деньги. Мужчина вложил несколько десятков миллионов в банк "Замоскворецкий", которые сгинули в небытие. Несмотря на то, что суд встал на сторону Евгения, своих миллионов он до сих пор не увидел.

В итоге футболист решил судиться со столичными приставами. Мужчина устал от задержек по выплатам и недобросовестного выполнения обещаний.

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Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2022, 11:08 Источник: Telegram • Требует проверки
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