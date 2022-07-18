Смело: Жена Ковальчука прилюдно оголила роскошную грудь

Знаменитый хоккеист Илья Ковальчук давно счастлив в браке с красавицей Николь.

Супруга хоккеиста уже успела подарить мужу четверых детей, но даже после этого она выглядит умопомрачительно. На днях жена Ильи Ковальчука опубликовала в соцсетях свежее фото, на котором она прилюдно оголила роскошную грудь – в рамках разумного, конечно.

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Блондинка предстала на фото в очень откровенном черном топе, который позволил всем поклонникам Николь полюбоваться ее выдающимся достоинством. Фолловеры пришли в восторг от увиденного. Это смело, но люди не сомневаются, что Ковальчук может позволить себе такие снимки, ведь она в прекрасной форме. Прежде женщина уже становилась героиней мужских журналов как настоящая красавица.

Примечательно, что жена Ковальчука разделяет любовь мужа к спорту. Она работает фитнес-моделью и фитнес-тренером. В прошлом Николь была участницей группы "Мираж". Именно по телевизору знаменитый хоккеист впервые увидел голубоглазую блондинку и запал. Спортсмену удалось организовать встречу с красавицей, а впоследствии и завоевать ее сердце.

Сегодня Илья и Николь Ковальчук воспитывают четверых детей: двух дочерей и двоих сыновей, которые, кстати, тоже посвящают много времени спорту. Многие считают эту спортивную семью практически образцово-показательной.

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