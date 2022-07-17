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Шоу-бизнес
"Шарахаются прочь": Обколотая в наркоклинике дочь Успенской до ужаса напугала народ

"Шарахаются прочь": Обколотая в наркоклинике дочь Успенской до ужаса напугала народ

Что мешает дочери Любови Успенской найти семейное счастье?
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Сегодняшний выпуск программы "Ты не поверишь!" посвящен Любови Успенской. Женщина признается, что мечтает о фермерском хозяйстве. Так, на ее приусадебном участке уже поселились козочки, молоком которых королева шансона мечтает угощать звездных соседей.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Несмотря на то, что огородом и хозяйством занимаются специально нанятые люди, певица признается, что не боится работать руками сама. Она вспоминает, как, живя в Италии, работала, собирая артишоки. Позже она ездила с итальянским продавцом антиквариата по богатым домам, пела, помогая тем самым ему продавать старинные вещи. Кстати, после этого Успенская терпеть не может антиквариат, поэтому дом свой обставила в стиле современной классики.

По словам журналистов, это и хорошо, ведь вокалистка может не беспокоиться, что ее будущие внуки испортят какую-либо старинную вещь. К слову, королева шансона давно уже говорит со своей наследницей о внуках. "Спрашивает, нападает", – заявляет Татьяна Плаксина. По словам дочери Успенской, она пока что не спешит обзаводиться потомством, ведь и ее мать родила ее в тридцать шесть лет.

На вопрос о приданом Успенская заявляет, что она и есть приданое. "Вот только поклонники 32-летней Татьяны почему-то шарахаются прочь от такого приданого", – говорится в программе. Плаксина признается, что из-за строгой родительницы она до ужаса напугала народ, а именно кавалеров. При этом сама вокалистка заявляет, что ее бояться не стоит, так как она сразу видит в людях хорошее и относится к достойным мужчинам соответствующе.

Напомним, в прошлом Татьяна Плаксина сильно конфликтовала со своей звездной матерью. Ситуацию усугубляли пагубные зависимости девушки. Так, ей даже пришлось лечь в наркоклинику, где ее буквально обкололи, ставя всевозможные капельницы. Лечение пошло женщине на пользу – она наконец-то взялась за голову, начала вести здоровый образ жизни и помирилась с родительницей.

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Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookress.com
Автор: 17 июля 2022, 18:05 Источник: "Ты не поверишь!" • Требует проверки
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