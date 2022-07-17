"У меня есть любовник": Бондарчук откровенно о нетрадиционном сексе

В России Светлана Бондарчук известна как модель и журналист, а также как бывшая жена режиссера Федора Бондарчука. Их брак продлился 25 лет, а затем оба нашли счастье с другими людьми. После разрыва Светлана расцвела и похорошела. Если раньше на фото она выглядела напряженной и даже уставшей, то теперь улыбка не сходит с ее лица.
Народ до сих пор осыпает звезду вопросами, в чем же секрет ее привлекательности. Блондинка излучает страсть и женственность, несмотря ни на что. Наконец, она рассказала о том, что помогает ей чувствовать себя желанной.
Как ни странно, это оказался аромат. О нем она в шутку отзывается как об интимном партнере. "Пришло время признаться — у меня есть любовник. И я не готова с ним расстаться", — написала Светлана Бондарчук в личном блоге.
Весьма странные ассоциации звезды на этом не закончились. Приятный запах она сравнила с половой близостью. "С нотами специй, мирры, бергамота, кедра, уда и гваяка. Очень соблазнительный и небанальный. Для меня это чистый секс", — откровенно выразилась женщина.
Светлана Бондарчук не стала скрывать ценник на такое удовольствие — 35900 рублей. Далеко не каждая россиянка может себе позволить такое чудо даже по праздникам. Минимальный размер оплаты труда в стране — 15279 руб. до вычета налога.