Вынуждена пользоваться коляской и таскает утку: разбитая инсультом 73-летняя Пугачева в ожидании смерти

Уезжая за границу, Примадонна дала понять, что отправляется на лечение, однако о какой именно болезни идет речь, не сказала. Теперь лечение затягивается, и это, безусловно, тревожит поклонников. Примечательно, что в каком бы состоянии ни находилась 73-летняя Алла Пугачева, хотя бы даже в ожидании смерти, она никогда не забывает о давнем друге, которому еще хуже – о Борисе Моисееве.
Недавно в Сети появилась информация о том, что тяжелобольной Моисеев уже практически прощается с жизнью. После этого пролить свет на ситуацию согласился его директор Сергей Горох. Он рассказал, что пораженный инсультом артист постоянно принимает лекарства и регулярно показывается врачу, а в конце месяца даже собирается в Юрмалу, где первым делом хочет увидеться с Пугачевой.
Как сообщила Teleprogramma.pro, Алла Борисовна все время на связи со старым другом. Она разбита его инсультом и тяжелыми последствиями, но помогает ему не сдаваться в ожидании конца. По словам Гороха, Пугачева – самый близкий человек Моисеева. Она регулярно проявляет внимание и заботу к ведущему затворнический образ жизни мужчине.
Чтобы регулярно радовать Моисеева, певица вынуждена пользоваться коляской для еды, через помощников, конечно. Каждый месяц она присылает огромную тележку с продуктами. Сергей Горох даже с трудом завозит такую коляску в квартиру артиста, так она велика. Когда же Пугачева еще была в Москве, она лично готовила и таскала Моисееву его любимые блюда: котлеты, утку в абрикосах и другие лакомства.
Старые друзья уже давно не виделись, но Борис Моисеев надеется, что скоро его встреча с Аллой Пугачевой все-таки состоится.