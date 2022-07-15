"Протестует телом": связавший любимую ради удовольствий Николаев получил пинок ниже пояса

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова воспитывают шестилетнюю дочь Веронику.

Наследницу талантливых родителей с детства приучают к музыке. Девочка уже учится в подготовительном классе школы при консерватории. В одном из недавних интервью Игорь Николаев признался, что дочка по своему характеру нетерпелива и долго сидеть за инструментом не хочет. При этом отец старается внушить наследнице мысль, что музыка – это ее работа, и сначала надо просто немного перетерпеть. Образно говоря, получается, что артист просто связал любимую дочь по рукам и ногам ради возможных будущих удовольствий, которые когда-то принесет ей музыка.

Такой подход к воспитанию раскритиковал психолог Михаил Зотов. В беседе с PopCornNews специалист объяснил: говорить шестилетнему ребенку, что какая-то деятельность, – это его работа, по меньшей мере странно. В таком возрасте малыш еще плохо осознает, что такое будущее, что такое профессия и какие удовольствия и выгоды она может принести. Слова о том, что что-то в его жизни должно быть всегда, могут просто напугать ребенка.

Николаев, как и другие родители, уговаривающие ребенка делать то, что кажется правильным им, буквально получили словесный словесного пинок ниже пояса от психолога. По мнению Зотова, это нечестно по отношению к детям. Кроме того, такое отношение может "рвануть" в подростковом возрасте и иметь печальные последствия.

"Могут сделать что-то с собой, повредить руку, начать болеть, дети протестуют телом," – рассказал психолог о возможной реакции таких связанных по рукам и ногам детей.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сбежавший от жены Игорь Николаев был найден в неожиданном месте.