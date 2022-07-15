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Шоу-бизнес
Дергается и виляет: оголившая зад на людях Медведева заласкала мясистые складки в паху

Дергается и виляет: оголившая зад на людях Медведева заласкала мясистые складки в паху

22-летняя Евгения Медведева проводит лето в Сочи.
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В городе темных ночей Евгения Медведева не столько отдыхает, сколько выступает и тренируется. Проводя время на льду, фигуристка совмещает приятное с полезным: возможность спрятаться от сочинской жары с подготовкой к шоу. При этом у спортсменки еще остается время на занятие для души.

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Евгения Армановна Медведева фигуристка

В своем телеграм-канале Женя Медведева рассказала, что у нее наконец появилась возможность реализовать креативные идеи, которые она давно хотела воплотить. Девушка освоила новую соцсеть, в которой можно создавать вертикальные видео и уже стала выкладывать свой оригинальный контент.

В подтверждение своих слов Медведева опубликовала видео со своей собакой по кличке Тофу. В ролике сама Евгения сидит за рулем автомобиля. Одной рукой она держит руль, а другой ласкает сидящую у нее на коленях питомицу, раскрывшую мясистые складки в паху. Сама спортсменка при этом дергается, пританцовывая под музыку, а ее любимица в такт виляет всем телом. Получилось довольно забавно. Фолловеры похвалили звезду и пожалели, что тоже не могут заласкать милую Тофочку.

Напомним, что Евгения Медведева известна своей смелостью. Несколько месяцев назад она решилась на провокационную фотосессию в полуобнаженном виде. Девушка сначала опасалась предвзятой реакции публики, а потом поняла, что ей уже нечего стыдиться, так как она и до этого не раз оголяла зад на людях, выступая в купальниках на различных соревнованиях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Евгения Медведева. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2022, 17:53 Источник: Телеграм, Evgenia Medvedeva • Требует проверки
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