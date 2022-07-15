Дергается и виляет: оголившая зад на людях Медведева заласкала мясистые складки в паху

22-летняя Евгения Медведева проводит лето в Сочи.

В городе темных ночей Евгения Медведева не столько отдыхает, сколько выступает и тренируется. Проводя время на льду, фигуристка совмещает приятное с полезным: возможность спрятаться от сочинской жары с подготовкой к шоу. При этом у спортсменки еще остается время на занятие для души.

В своем телеграм-канале Женя Медведева рассказала, что у нее наконец появилась возможность реализовать креативные идеи, которые она давно хотела воплотить. Девушка освоила новую соцсеть, в которой можно создавать вертикальные видео и уже стала выкладывать свой оригинальный контент.

В подтверждение своих слов Медведева опубликовала видео со своей собакой по кличке Тофу. В ролике сама Евгения сидит за рулем автомобиля. Одной рукой она держит руль, а другой ласкает сидящую у нее на коленях питомицу, раскрывшую мясистые складки в паху. Сама спортсменка при этом дергается, пританцовывая под музыку, а ее любимица в такт виляет всем телом. Получилось довольно забавно. Фолловеры похвалили звезду и пожалели, что тоже не могут заласкать милую Тофочку.

Напомним, что Евгения Медведева известна своей смелостью. Несколько месяцев назад она решилась на провокационную фотосессию в полуобнаженном виде. Девушка сначала опасалась предвзятой реакции публики, а потом поняла, что ей уже нечего стыдиться, так как она и до этого не раз оголяла зад на людях, выступая в купальниках на различных соревнованиях.