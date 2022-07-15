Трется передком о голодные ягодицы: незамужняя дочь онкобольной Заворотнюк развлекается с девочками

26-летняя Анна Заворотнюк окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Но уже несколько лет она живет в Москве и трудится на благо Богохранимой родины блогером. Косметика, одежда, путешествия – старшая дочь онкобольной Заворотнюк делает по несколько постов и сториз в день. А еще успевает веселиться на всю катушку.



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