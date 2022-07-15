Трется передком о голодные ягодицы: незамужняя дочь онкобольной Заворотнюк развлекается с девочками

Старшая дочь известной актрисы не замужем и не жената. И, судя по свежим снимкам в соцсетях, не собирается пока связывать себя семейными узами. Мужчин на ее страницах в социальных сетях никогда никогда не видел. Зато подружки появляются часто.
Вероятно, с девушками Ане комфортно, интересно, весело. На свежем кадре она запечатлена с недвусмысленной позе со своей товаркой во дворе шикарного московского ресторана.
Подруга нежно прижалась передком к соблазнительным, но явно голодным без регулярного секса ягодицам онкобольной Заворотнюк. Судя по довольной улыбке Ани, ей эти смелые ласки и близость очень нравятся. "Как обычно на своей волне", – подписала провокационные кадры красотка.
Неизвестно, что за отношения связывают Аню с подружкой-хохотушкой. Только ли это дружба, или же они скрашивают одиночество друг друга – загадка. Но как пара они вместе смотрятся очень эффектно. Тем более, в Америке, где долгое время жила дочь Заворотнюк, такими отношениями никого не удивить. Поклонники заинтригованы и восторгаются шикарными девушками, которые так органично смотрятся вместе – словно две березки переплелись!