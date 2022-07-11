"Дерьмо невозможно измерить": отец неожиданно объявившегося Урганта взвыл от возмущения

На днях Иван Ургант впервые появился на публике после продолжительного перерыва.

Почти полгода телеведущего не было видно. Многие считали, что виной тому – его опрометчивая реакция на начало спецоперации. Ходили слухи, что именно из-за этого шоу Ивана Урганта было закрыто, а сам он уехал из России. Тем не менее, позже шоумен вернулся и теперь даже появился на сцене в качестве ведущего церемонии благотворительного фонда "Друзья" в столичном парке Царицыно.

Журналисты "КП" решили выяснить у Андрея Урганта, значит ли появление его сына на публике, что тот все же планирует продолжать свою карьеру в России. В ответ отец неожиданно объявившегося шоумена буквально взвыл от возмущения.

Актер уверенно заявил, что его сын любит свою родину и никогда не прекращал свою работу здесь. Что касается временного закрытия шоу, то это, по словам Андрея Урганта, произошло по причинам, которые никак не зависели от его сына.

Ургант-старший также признался, что его ужасно возмутило отношение к его знаменитому сыну некоторых коллег и знакомых.

"То вранье, то дерьмо, которое на него обрушили коллеги, друзья, а также недруги, невозможно измерить," – вступился за наследника артист.

Возмущенный отец даже посетовал на то, что не существует закона, который мог бы повлиять на таких людей и все это прекратить.

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