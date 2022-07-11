"Бандеровская дрянь": изнасилованная Аманти плюнула в бесстыжие глаза пустобреха Гордона

"Две недели украинская братия насилует мой мозг, истерит, звонит по ночам, проклинает", – пожаловалась супруга Вадима Казаченко. Она долго не могла понять, почему ее изводят разные мерзавцы.
"Оказывается, пару недель назад один лысый пустобрех назвал моего мужа "украинцем" и обвинили в том, что он "клянет свою родину", – возмущена Аманти. – И сделал это пропагандон, который готов за доллар в церкви перднуть".
Этого мерзавца Аманти называет "бандеровской дрянью" и специально для тупых подчеркивает: "Мой муж украинцем не был никогда. Он русский с самого рождения, хоть и родлся в Полтаве, но в 1963 году и в СССР".
"Вы, стукач СБУшный, могли бы и узнать в своей конторе, что Вадим Казаченко – Заслуженный артист Российской Федерации – никогда не имел гражданства и паспорта Украины, живет и работает в столице своей Родины – Москве – с 1985 года", – обратилась к Дмитрию Гордону Аманти через соцсети.
Бесстыжему Гордону отважная Аманти пожелала, чтобы ему "каждую ночь снились дети Донбасса, которых убивали 8 лет" и еще чтобы его дети "хотя бы один разок услышали, как прилетают снаряды и ракеты во дворы жилых домов Донбасса".