"Бандеровская дрянь": изнасилованная Аманти плюнула в бесстыжие глаза пустобреха Гордона

Ирине Аманти нужно ставить памятник при жизни за ее трепение. Долгое время ей не давала покоя известная всей стране по шоу содержанка, имя которой даже называть в приличном обществе стыдно. А теперь, когда эта наглая приживалка поутихла, законную жену Вадима Казаченко изводят скоты-бандеровцы.

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