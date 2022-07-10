Сказанного не воротишь: Подлый Данилко разругался с российской звездой из-за спецоперации

Андрей Данилко рассказал о друге из России, с которым поссорился на фоне спецоперации.

Андрей Данилко, который более известен под именем Верка Сердючка, проживает на Украине. Вот уже несколько месяцев он находится в Киеве, отказываясь покидать любимый город. Он признается, что первые дни с начала специальной операции находился в недоумении и подавленном состоянии. Позже он все-таки смог прийти в себя и осознать, что нужно помогать тем, кому сейчас труднее. Своими мыслями он поделился с некоторыми друзьями, одним из них был артист из России, с которым он по итогу поссорился. Сперва Андрей не хотел называть звезду по имени, но позже случайно проговорился журналистам.

"Один человек меня поразил", – говорит артист. По его словам, его удивило то, как он придумал такую ситуацию. Певец отметил, что давно знаком со своим приятелем и заявил, что они могут обсуждать все что угодно. Рассказывая об этом, он случайно назвал имя друга. "Ну что ты сейчас, Лень", – проговорился Данилко. Вокалист тут же осекся, но, как говорится, сказанного не воротишь. При этом он постарался ретироваться и заявил, что это не Агутин.

Данилко также рассказал, что спорил с приятелем долго, а потом беседа прервалась. Попытавшись связаться с Леонидом вновь, он осознал, что его друг просто назал кнопку сброса, чтобы не продолжать с ним разговор и выйти из ситуации. Поскольку Андрей так и не назвал фамилию загадочного друга, личность его так и остается загадкой.

Стоит отметить, что к самому Андрею Данилко у россиян много вопросов. Так, по мнению некоторых, певец является подлым человеком. Ведь раньше он с удовольствием зарабатывал денежки в России, выступая на концертах, а теперь поливает ее грязью.