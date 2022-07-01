С похороненным в гробу за 500 тысяч Шатуновым случилось страшное: Украли с кладбища

23 июня не стало российского исполнителя Юрия Шатунова. Он не выжил после обширного инфаркта. Артиста кремировали и часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, вторую часть развеют над лесным озером в Германии, где певец жил с семьей последние годы.
На церемонии прощания тело Юры Шатунова было усыпано белыми розами, а сам он лежал в роскошном элитном гробу за полмиллиона рублей. Поклонники тысячами шли к гробу, лили слезы и пели "Белые розы" прямо на церемонии.
В день кончины Юрия Шатунова по всей России поклонники начали создавать стихийные мемориалы в память о кумире. Однако вскоре после похорон произошло страшное. Вандалы осквернили один из таких мемориалов Юрию Шатунову. Это произошло на Завальном кладбище в Тобольске. На мемориале поклонники оставляли портреты Шатунова в рамках и фигуру ангела, а также свечи. Неизвестные разграбили мемориал, оставив на нем лишь вялые цветы и разбросанные фотографии артистка.
Кто сделал такое, местные не знают. Однако подозревают двух подростков, которых накануне видели слоняющимися на кладбище без дела. Вероятно, они и украли с кладбища фигуру ангела и портреты.