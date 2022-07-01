Трусы сверкали: бывшую жену застыдили за непристойный вид у гроба Нарцисса

Тело Пьера Нарцисса наконец-то доставлено в родной Камерун. Накануне с ним – с третьей попытки – простились в Москве. Траурную церемонию организовывала бывшая жена Валерия Калачева – и организовала очень достойно. Было и море цветов, и шикарный гроб, и госпел-хор. А вот внешний вид убитой горем Валерии вызвал у людей вопросы.

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