"Убивает внешность": увядающая Стриженова резко изменила лицо

Знаменитая брюнетка в течение многих лет ведет "Доброе утро" на Первом канале. Для своевременного выхода в эфир телеведущей приходится вставать затемно. Накануне она показала в своих соцсетях, как выглядит в четыре утра без грима – в столь ранний час Екатерина Стриженова уже уселась в кресло визажиста.
Всего через пару часов телеведущая уже вышла в эфир. Лицо увядающей, но еще вполне моложавой женщины при этом резко изменилось. Благодаря работе визажиста Стриженова чудесным образом преобразилась. Макияж оказался тщательно подобран под наряд телеведущей. Вероятно, блузка яркого лимонного цвета потребовала чуть более интенсивного макияжа, чтобы не испортился цвет лица, но мастер с этим отлично справился.
Экранный образ преобразившейся брюнетки для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист Словена Соколова. Она отметила, что многим другим женщинам блуза такого цвета не подошла бы, но жгучие брюнетки с идеальным макияжем легко выдерживают даже такие смелые оттенки.
"В данном случае цвет не убивает внешность," – пришел к выводу стилист.
Соколова также отметила, что Стриженова в эфире утренней программы всегда демонстрирует образ идеальной женщины – "так называемый стиль Степфордских жен". Телезрители относятся к такому образу очень благосклонно и всегда осыпают ослепительную Екатерину Стриженову комплиментами.