"Ласкает": Горячая Канделаки возбудила фанатов голой грудью

Тина Канделаки выложила в своем аккаунте откровенное видео.

Всем известно, что с Тиной Канделаки шутки плохи. Недавно она доказала это еще раз. Российская телеведущая и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" угодила в грандиозный скандал, в котором пригрозила срезать контракт "Матч-ТВ" с РПЛ в случае создания Кубка Лиги. И это за полтора месяца до старта нового сезона РПЛ!

Все началось с бана УЕФА, из-за которого российские клубы остались без еврокубков. В сезоне появятся сразу шесть свободных слотов посреди недели, не учитывая слоты под квалификацию и плей-офф еврокубков. Это и стало причиной объявления Канделаки бойкота Кубку Лиги. Как развернется эта история, и потеряет ли Кубок миллиарды, покажет их сговорчивость. А пока хитрая Канделаки хвастается модными луками в своем "Телеграм".



Тина Канделаки выложила в хостинге Telesco.pe пикантное видео, в котором завораживающим голосом спрашивает фанатов об их вкусовых предпочтениях. На кадрах ведущая предстала с глубоким декольте, так что ее грудь была почти полностью обнажена.



"Друзья, вам нравятся аудио и видео сообщения? Как вы больше хотите, чтобы я писала тексты, или вы все-таки хотите получать мои видео и аудио? Жду ваше мнение и комментарии", – почти прошептала Канделаки.

Фанаты осыпали Тину Канделаки комплиментами и принялись писать о том, как и где им нравится наслаждаться ею.

"Видео, ваш голос ласкает наш слух"; "Я люблю слушать ваш обаятельный голос"; "Конечно же видео, ты такая красивая, хочется не только слышать, но и смотреть и наслаждаться", – написали фолловеры.