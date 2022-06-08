Сверкнувшая сочными прелестями жена Газманова рассказала о болезни

Марина Муравьева-Газманова может похвастаться точеной фигуркой. Блондинка охотно принимает участие в фотосессиях и щедро делится результатами в своем микроблоге. Накануне жена Олега Газманова опубликовала новую серию невероятных снимков, сделанную в гроте под брызгами воды.
Сама Марина на фото облачена в бежевый комбинезон, подчеркивающий все ее достоинства, и высокие непромокаемые сапоги. Позы, принимаемые блондинкой на снимках, помогли женщине продемонстрировать все ее сочные прелести, спрятанные под одеждой. На некоторых фото рядом с красавицей-женой появился и сам Олег Газманов.
Под эффектными кадрами Марина неожиданно заговорила о пошатнувшемся здоровье. Женщина рассказала, что только-только подумала о закаливании и сразу же умудрилась заболеть. Жена Газманова предположила, что ее продуло кондиционером в поезде, и попросила у подписчиков советов о том, как избавиться от боли в горле.
Несколько дней назад жена Газманова отправилась в родной Воронеж, чтобы "оставить прошлое в прошлом", как выразилась она сама. Вероятно, именно по дороге туда или оттуда женщина и умудрилась подхватить болезнь. Восхищенные прелестями знаменитости фолловеры дали жене Олега Газманова множество действенных советов – если блондинка прислушается к ним, то наверняка совсем скоро поправится.