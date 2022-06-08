"Льет грязь на свою родину": кривляющегося перед евреями Галкина освистали в России

Шоумен выступает с новой программой, в которой нашлось место и актуальной общественно-политической повестке в нашей стране. В Сеть попал фрагмент выступления Максима Галкина, в котором слышны язвительные комментарии относительно российских реалий.
В одном из номеров опальный артист среди прочего прошелся по ведущим некоторых популярных российских телешоу. Комик предрек появление в нашей стране антискандинавских настроений на фоне желания Швеции вступить в НАТО и живо изобразил, как после этого будут вести себя в эфире такие журналисты, как Ольга Скабеева и Владимир Соловьев. Если первая, по мнению юмориста Галкина, в гневе может сжечь альбом АВВА, то второй и вовсе ополчится на несчастного Карлсона.
Как пишет StarHit, зрители из Израиля весело смеются над подобными шутками и вообще довольно радушно принимают беглеца из России. Тем временем на родине Галкина все больше и больше критикуют. После появления в Сети фрагмента такого выступления кривляющегося перед израильтянами шоумена в очередной раз осудили в России.
"Кривляется перед евреями и льет грязь на свою родину," – освистал юмориста один из пользователей.
Для многих россиян тема спецоперации является очень деликатной и любые шутки, хоть как-то связанные с ней, воспринимаются очень остро.
Ранее смеющегося над Россией Максима Галкина упрекнули за молчание об обстрелах Донбасса.