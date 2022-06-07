"Я не с ними": Аллегрова отреклась от укативших за бугор коллег

Ирина Аллегрова рассказала Маргарите Симоньян о своей позиции.

В студии передачи Владимира Соловьева вновь появилась журналистка Маргарита Симоньян. На сей раз главный редактор RT рассказала о народной артистке Ирине Аллегровой, которая, в отличие от некоторых известных деятелей искусства, поддерживает действия российской армии.

По словам супруги Тиграна Кеосаяна, певица позвонила ей накануне, чтобы сообщить о том, что не разделяет точку зрения бежавших из России знаменитостей и критикующих власть. "Я не с ними", – отреклась Аллегрова от укативших за бугор коллег. Императрица российской эстрады хочет, чтобы все знали: она с народом.

Маргарита призналась, что звонок Ирины ее очень удивил. Мол, артистка ничего не просила, она просто хотела обозначить свою позицию, чтобы ее случайно не записали в предательницы. Кстати, Аллегрова также пообщалась с Владимиром Соловьевым, чтобы и ему донести свою мысль.

В эфире передачи телеведущий сообщил, что артистка тратит собственные средства, помогая России. "Я на свои деньги собрала 20 комплектов, помогла, отправила все, что нужно. Я собираю деньги на беспилотники, тепловизоры... Все, что надо. Мне казалось, неловко об этом говорить, чтобы не подумали, что это пиар", – передал слова Ирины Аллегровой Владимир Соловьев.