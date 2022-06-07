Подцепила: вдова Этуша ищет спасение от сосущих кровь насекомых на теле

Очаровательная Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...



Ее отрада сегодня – домашние животные. "Собакам и кошкам капают на холку капли от клещей, – говорит вдова Этуша. – А человеку нельзя капнуть? Или на щиколотки ошейники ошейники кошачьи от клещей надеть?"

Друзья несчастной Елены Этуш стали советовать ей было собачьи средства от клещей. Но вдова отмахнулась, мол, это не собаке надо, а ей лично. "Я ни в какой лес не хожу, а с собственного двор умудрилась притащить клеща в дом", – сокрушается она.

Клещ – сосущее кровь насекомое – хотя и мало в размерах, но очень опасно. Оно вызывает клещевой энцефалит — природно-очаговую вирусную инфекцию, характеризующуюся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга. Переносят эти членистоногие еще более десятка других опасных заболеваний, в том числе крымскую геморрагическую лихорадку и сибирский клещевой тиф. За последние десять лет от инфекций, передаваемых клещами, в нашей стране умерли почти полторы тысячи человек. Всего же после укусов к врачам ежегодно обращаются полмиллиона. Так что страхи вдовы оправданы.

Напомним, ранее вдова Этуша пожаловалась на стойкий запах мочи в доме. "Кошки обоссали мне все двери со стороны улицы, – возмущалась Елена Этуша – А нюх у меня, как у собаки. Как им объяснить, что так делать нехорошо?"