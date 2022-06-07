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Шоу-бизнес
"Я очень давно этого хотела": почерневшая дочь Толкалиной испытала настоящий экстаз

"Я очень давно этого хотела": почерневшая дочь Толкалиной испытала настоящий экстаз

В жизни общей наследницы Любови Толкалиной и Егора Кончаловского произошло важное событие.
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На днях в одной из столичных галерей состоялось открытие первой персональной выставки Марии Кончаловской. 5 июня у молодой женщины был день рождения – ей исполнился 21 год, и к этому событию она приурочила показ своих творческих работ. После того, как все прошло, дочь Любови Толкалиной поделилась переполняющими ее эмоциями в соцсетях.

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Оказалось, что Мария испытала настоящий экстаз от того, что ее работы наконец увидели свет. По словам художницы, ее творения долго этого ждали.

"Не знаю, как описать словами свои эмоции, я очень давно этого хотела," – призналась дочь Кончаловского.

Молодая художница поблагодарила всех, кто пришел на выставку, чтобы ее поздравить и полюбоваться ее творчеством – для Марии это очень ценно. На мероприятие Кончаловская пригласила не только своих родных, но и таких современных деятелей культуры, как Никас Сафронов, Артем Ткаченко, Глеб Калюжный. Любовь Толкалина и Егор Кончаловский даже воссоединились в этот день ради важного события общей дочери.

В своем микроблоге наследница Любови Толкалиной опубликовала снимки с мероприятия. Сама именинница, как и ее знаменитая мать, пришла на открытие во всем черном – получилось очень торжественно, но слегка мрачновато. Немного цвета в почерневший образ художницы добавили лишь яркие волосы и макияж в тон.

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Мария Кончаловская и Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 июня 2022, 12:11 Источник: Соцсети • Требует проверки
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