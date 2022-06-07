Неуклюжая Федорова опозорилась на публике: Буквально землю вспахала

Оксана Федорова на днях приняла участие в мини-турнире по гольфу.

Состязание прошло в загородном клубе в рамках светского мероприятия, объединившего несколько программ. Оксана Федорова, давно мечтающая разделить со своим опытным в этом деле мужем увлечение гольфом, согласилась попробовать свои силы в игре.

Результат звездной игры оказался не слишком впечатляющим. Мисс Вселенная призналась, что била она не очень точно, но зато красиво. Впрочем, промахи неуклюжей знаменитости легко оправдать, ведь она играла в гольф всего-то второй раз в своей жизни. Как телеведущая сама рассказала "7 Дней", в первый раз дела обстояли гораздо хуже и она опозорилась куда больше.

"Буквально землю вспахала," – рассказала звезда о своем публичном позоре на первом мастер-классе по гольфу, который состоялся еще несколько лет назад.

За считанные минуты бывшая модель превратила аккуратную зеленую площадку в перепаханное поле. Получилось, конечно, неловко, но если человек хочет научиться, то ничего постыдного в этом нет. Оксана Федорова давно хочет начать заниматься полноценно и наконец освоить эту тонкую и интересную игру. Пока у знаменитости нет на это времени, но в будущем все возможно.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что раздобревшая донельзя Оксана Федорова нашла способ спрятать жир.