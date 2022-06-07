Раздвинувшая ноги Мадонна была освистана: Дала жару

Известный рэпер осадил развратную Мадонну за откровенные снимки.

Мадонна – старушка еще хоть куда. Несмотря на преклонный возраст, она продолжает молодиться и делать вид, будто ей восемнадцать лет. Артистка любит примерять эпатажные образы и публиковать развратные фотографии.

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Недавно певица дала жару. Она опубликовала фотографии, на которых предстала в черном боди, чулках и черных туфлях на высокой шпильке. Дополняли образ черные очки и причудливые косички. Позы артистка тоже выбрала соответствующие. Так, она традиционно раздвинула ноги. Благо, звезда была в трусах, а то ее новые снимки наделали бы гораздо больше шума.

Как оказалось, далеко не все поддерживают столь развязное поведение звезды. Известный рэпер 50 Cent накануне высказался по поводу свежих кадров Мадонны, знатно ее затроллив. Так, артист напомнил, что певице, на секундочку, уже шестьдесят три года. Именно поэтому, по его мнению, похабной певице пора бы уже остыть и вести себя соответствующе своему возрасту.

"Я надеюсь, она не заставила своих детей делать эту фотографию", – подколол он коллегу по цеху. Кроме того, он добавил в карусель еще несколько картинок с изображением инопланетян, намекнув на их сходство с Мадонной.