К пенсии прибавка: стало известно о новом месте работы возвращающейся в Россию Пугачевой

Алла Пугачева, имея звание народной артистки СССР, получает около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. И это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.
При этом только обучение двоих младших детей в "Первой московской гимназии" – школе-партнере МГУ им. Ломоносова – обходится Примадонне в 320 тысяч в месяц. Или чуть больше трех миллионов за учебный год. И где эти деньги брать, когда осенью Примадонна вернется из Израиля в родные палестины?
Помощь предложила главный дизайнер страны Аника Керимова. Только что она на Рублевке презентовала совместную с дочерью Любови Успенской коллекцию одежды. Теперь о коллаборации модельер думает и с Аллой Пугачевой.
"Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся вместе поработать, – говорит Аника. – Мне хочется создать с Пугачевой коллекцию одежды из джинсы, которая уже многие годы находится в тренде. Это могут быть и не джинсы, и куртки, и юбки, и стильные плащи".
Выпуск линии одежды обеспечит Пугачевой стабильный и высокий заработок. Правда, сколько именно получит певица, дизайнер не говорит. "Поверьте, Аллу Борисовну никто не обидит", – цитирует Анику сайт prozvezd.info.