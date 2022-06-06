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Шоу-бизнес
К пенсии прибавка: стало известно о новом месте работы возвращающейся в Россию Пугачевой

К пенсии прибавка: стало известно о новом месте работы возвращающейся в Россию Пугачевой

"Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – сетовал чеховский Медведенко. 73-летняя Алла Пугачева его прекрасно понимает, ведь ей надо поднимать малых детей. А на пенсию особо не разгуляешься. Но выход найден!
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Алла Пугачева, имея звание народной артистки СССР, получает около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. И это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

При этом только обучение двоих младших детей в "Первой московской гимназии" – школе-партнере МГУ им. Ломоносова – обходится Примадонне в 320 тысяч в месяц. Или чуть больше трех миллионов за учебный год. И где эти деньги брать, когда осенью Примадонна вернется из Израиля в родные палестины?

Помощь предложила главный дизайнер страны Аника Керимова. Только что она на Рублевке презентовала совместную с дочерью Любови Успенской коллекцию одежды. Теперь о коллаборации модельер думает и с Аллой Пугачевой.

Аника Керимова. Фото: личный архив

"Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся вместе поработать, – говорит Аника. – Мне хочется создать с Пугачевой коллекцию одежды из джинсы, которая уже многие годы находится в тренде. Это могут быть и не джинсы, и куртки, и юбки, и стильные плащи".

Выпуск линии одежды обеспечит Пугачевой стабильный и высокий заработок. Правда, сколько именно получит певица, дизайнер не говорит. "Поверьте, Аллу Борисовну никто не обидит", – цитирует Анику сайт prozvezd.info.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2022, 21:15 Источник: prozvezd.info
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