К пенсии прибавка: стало известно о новом месте работы возвращающейся в Россию Пугачевой

"Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – сетовал чеховский Медведенко. 73-летняя Алла Пугачева его прекрасно понимает, ведь ей надо поднимать малых детей. А на пенсию особо не разгуляешься. Но выход найден!



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