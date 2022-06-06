"Катька уехала": новая пассия бросила Милохина и забрала дорогущую иномарку

Личная жизнь 20-летнего Дани Милохина интересует фанатов не меньше, чем его новые публикации в социальных сетях. В прошлом году тиктокер расстался с Юлией Гаврилиной, после чего поклонники активно обсуждали его отношения с фигуристкой Евгенией Медведевой, с которой тот принимал участие в шоу "Ледниковый период".
Однако, как выяснилось позже, Милохин встречается с блогершей Катей Толстопятовой, которую в Сети знают как Катюшу. Пара не скрывает свой роман, а, напротив, активно демонстрирует чувства перед своей аудиторией. Однако в данный момент влюбленные расстались... Конечно же, на время.
По словам Дани, Катя покинула город, взяв его иномарку. Тиктокерша решила съездить к сестре на выпускной. "Катька уехала в Ростов. На "майбахе", – сообщил поклонникам во время стрима блогер, которого на несколько дней бросила одного возлюбленная.
Ранее Даня Милохин привел избранницу на свидание в очень необычное для этого место – на кладбище. Интересно, что туда предложила пойти сама Катя. Однако девушка не думала, что его возлюбленный согласится посетить это место. Подробнее об этом писали "Дни.ру".