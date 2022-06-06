"Будут трудности": что ждет оплеванную Пугачеву и клеветника Галкина по возвращении в Россию

Алла Пугачева и Максим Галкин уже три месяца находятся в Израиле. К осени супруги планируют вернуться в Россию. По крайней мере, так они заявили журналистам. Но ждут ли их на родине?

После того, как Максим Галкин выступил против спецоперации на Украине и распространил ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, он стал одним из опальных артистов на родине. Юморист, которого окрестили клеветником, лишился концертов и рекламных контрактов, поэтому сейчас он зарабатывает исключительно за границей. Алла Пугачева, в отличие от супруга, старается хранить молчание и не комментирует политическую ситуацию.

Впрочем, сам факт поездки певицы в Израиль в столь трудные времена вызвал негодование у россиян. Например, на фасаде здания телецентра "Останкино" недавно появилась надпись: "Алла, хорошо, что ты убежала. Ты давно тут всех *** (достала – Прим. ред.)". Реакция оплеванной артистки была достаточно сдержанной. Она написала: чем ниже интеллект, тем громче оскорбления.

Многие не сомневаются в том, что в скором времени Пугачева и Галкин вернутся в Россию. Так, певец, композитор и продюсер Александр Добронравов уверен, что у знаменитой пары все будет нормально. "Будут какие-то трудности, снимут концерт, может, какая-нибудь администрация скажет: "Нет, у нас люди не пойдут" , – поделился мнением артист в беседе с Пятым каналом. По его мнению, в центральной части страны живут более лояльные люди, которые любят Максима и Аллу Борисовну, несмотря ни на что.

Однако Добронравов не разделяет позицию Галкина. Композитор не понимает, зачем юморист публично высказался против спецоперации. Мол, супругу Аллы Пугачевой следовало бы взвесить каждое слово и отнестись к родине как к родине.