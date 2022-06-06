"Достали": сын Поплавской плюнул в жадных американцев

Сын Яны Поплавской рассказал о трудностях жизни за границей.

Яна Поплавская – счастливая мать двоих сыновей, однако подробностями жизни наследников актриса не делится. Известно только, что старший сын уже давно женился, живет своей жизнью и уже даже обзавелся потомством. Младший же сын Поплавской долго находился в поисках себя. Недавно он посетил передачу "Звезды сошлись", где поделился подробностями своей жизни.

Как оказалось, раньше он грезил о жизни в Америке. Никита был убежден, что, перебравшись за границу, станет настоящим счастливцем. Родительница поддержала отпрыска, однако для начала решила пристроить его в семью по обмену, чтобы тот пожил в ней несколько месяцев и освоился и выучил язык. Однако молодой человек проверку не прошел и уже через некоторое время попросился домой.

Наследник Поплавской заявил, что менталитет американцев сильно отличается от менталитета русских. "Нет нашей изюминки", – говорит Никита. Он также рассказал о забавном случае, который его поразил. Во время ужина пришла старшая дочь владельцев дома, в котором он жил. И мать не стала встречать ее с распростертыми объятиями, а, наоборот, заявила, что у них для нее нет еды.

Молодой человек был шокирован такой жадностью. Ведь в России бы в такой ситуации нашли бы выход. "Со всех тарелок бы достали", – говорит он. Также он отметил, что хотел поделиться своей едой, но ему не позволили.