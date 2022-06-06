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Шоу-бизнес
Показал истинное лицо: облизавшего Бузову Киркорова уличили в лицемерии

Показал истинное лицо: облизавшего Бузову Киркорова уличили в лицемерии

Филипп Киркоров не перестает говорить о том, как он восхищается тем, что делает Ольга Бузова. Но что народный артист думает о поющей телеведущей на самом деле?
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В минувшую субботу в "Крокус Сити Холл" прошло масштабное шоу Ольги Бузовой "Вот она я". Поющая телеведущая собрала в огромном зале не только фанатов, но и звездных друзей. Например, на концерт пришел Филипп Киркоров. После яркого выступления поп-дивы певец отправился к ней в гримерку, куда принес большую корзину цветов.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Судя по кадрам, которыми народной артист поделился в Сети, он одарил блондинку всевозможными комплиментами. Певец с воодушевлением рассказывал о своих эмоциях, которые испытал во время концерта. Он поздравил телеведущую с грандиозным шоу и сообщил, что восхищается ее энергией. "Делаешь это классно и красиво!", – заметил Киркоров, добавив, что впервые появился на концерте Ольги.

Блондинка, конечно же, разрыдалась, однако причина ее слез вполне могла быть иной, если бы она узнала, с каким лицом сидел Филипп на ее шоу. Как пишет Blitz+, 55-летний артист практически все время наблюдал за происходящим на сцене с каменным лицом. Это зафиксировали камеры рядом находящихся людей. Так певца уличили в лицемерии.

Ранее "Дни.ру" подробнее писали о шоу Ольги Бузовой в "Крокус Сити Холл" и публиковали видео. На организацию концерта поп-дива потратила 100 миллионов рублей.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2022, 16:30 Источник: Blitz+ • Требует проверки
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