Показал истинное лицо: облизавшего Бузову Киркорова уличили в лицемерии

В минувшую субботу в "Крокус Сити Холл" прошло масштабное шоу Ольги Бузовой "Вот она я". Поющая телеведущая собрала в огромном зале не только фанатов, но и звездных друзей. Например, на концерт пришел Филипп Киркоров. После яркого выступления поп-дивы певец отправился к ней в гримерку, куда принес большую корзину цветов.
Судя по кадрам, которыми народной артист поделился в Сети, он одарил блондинку всевозможными комплиментами. Певец с воодушевлением рассказывал о своих эмоциях, которые испытал во время концерта. Он поздравил телеведущую с грандиозным шоу и сообщил, что восхищается ее энергией. "Делаешь это классно и красиво!", – заметил Киркоров, добавив, что впервые появился на концерте Ольги.
Блондинка, конечно же, разрыдалась, однако причина ее слез вполне могла быть иной, если бы она узнала, с каким лицом сидел Филипп на ее шоу. Как пишет Blitz+, 55-летний артист практически все время наблюдал за происходящим на сцене с каменным лицом. Это зафиксировали камеры рядом находящихся людей. Так певца уличили в лицемерии.
Ранее "Дни.ру" подробнее писали о шоу Ольги Бузовой в "Крокус Сити Холл" и публиковали видео. На организацию концерта поп-дива потратила 100 миллионов рублей.