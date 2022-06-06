Ушлая Успенская подмазалась к успехам проблемной дочери: Затмим рынок

Отношения с дочерью у Любови Успенской не всегда были идеальными. Так, наследница доставила немало хлопот звезде шансона. К счастью певицы, Татьяна Плаксина смогла взять себя в руки и начать жизнь с чистого листа. При этом мать все же старается быть рядом с ней, помогать и опекать.
Недавно состоялся модный показ Татьяны Плаксиной. Была представлена ее капсульная коллекция, созданная в паре с модельером Аникой Керимовой. Заботливая родительница посетила мероприятие и даже сидела в первых рядах. Позже она рассказала журналистам о своих впечатлениях.
Успенская заявила, что раньше она носила только вещи мировых брендов, однако вещи, представленные на показе дочери ей тоже очень понравились. Певица отметила, что такую одежку она спокойно может носить и чувствовать себя комфортно. Также Любовь добавила, что санкции только им только на руку. "Мы затмим рынок", – гордо заявила ушлая артистка.
Напомним, что не так давно жизнь Татьяны Плаксиной была похожа на ад. Девушка боролась с последствиями наркотической зависимостью, ссорилась с родительницей, то и дело обвиняя в насилии. Кроме того, дочь Успенской не раз оказывалась на лечении. Однако, по всей видимости, все плохое уже позади. Наконец-то Татьяна взялась за голову.