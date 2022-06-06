Стресс и волнения: народ бросило в дрожь от постаревшей после скандала Варум

Весной СМИ распространили информацию о том, что Анжелика Варум и Леонид Агутин на фоне спецоперации на Украине бежали в США, где у супругов есть собственная недвижимость. После того, как публика окрестила артистов предателями, с опровержением выступила не только знаменитая пара, но и их не менее известные друзья.
Как выяснилось позже, Агутин и Варум по-прежнему находятся в Москве. Леонид, например, продолжает заниматься музыкой. В начале июня состоялось открытие летнего сезона Музыкальной академии Николая Агутина – отца музыканта. На том мероприятии появился не только исполнитель хита "Хоп Хей Лала-Лей", но и его супруга.
Публика обратила внимание на то, как выглядела Варум. Народ бросило в дрожь от вида певицы. Они заметили, что артистка резко постарела, и предположили: знаменитость лишилась былой свежести из-за волнения и стресса, появившегося из-за скандала.
Ранее общественность узнала о неверности Леонида Агутина. В Сети появилось видео, на котором артист целовался с таинственной незнакомкой. Музыкант едва не развелся с Анжеликой Варум, но мудрость певицы спасла брак. Подробнее об этом писали "Дни.ру".